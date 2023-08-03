Південна Корея може долучитися до саміту щодо України – ЗМІ
Південна Корея розглядає можливість участі у багатонаціональних переговорах щодо української "формули миру", які мають відбутися у Саудівській Аравії цими вихідними, пише Володимир Костирін, РБК-Україна.
За інформацією дипломатичного джерела агентства Yonhap, Сеул обмірковує відправлення високопосадовця з президентського Управління національної безпеки для участі у дводенній зустрічі у місті Джидда в Саудівській Аравії.
Як повідомляли раніше закордонні ЗМІ, на зустріч для обговорення ініційованої президентом України "формули миру" було запрошено кілька західних країн і великих країн, що розвиваються, включаючи Індію та Китай. На саміт РФ не було запрошено.
Спостерігачі кажуть, що участь Південної Кореї на заході може свідчити про її зростаючу дипломатичну участь в українському питанні.
Саміт у Саудівській Аравії
Цього тижня у Саудівській Аравії мають відбутися переговори щодо України. Головною темою обговорення стане "формула миру" та її реалізація.
За даними ЗМІ, у зустрічі мають взяти участь високопосадовці 30 країн. Росію туди не запрошували.