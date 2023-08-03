Франція може витіснити РФ з другого місця у торгівлі зброєю, – ЗМІ

Повідомлення зі світових ринків про контракти на постачання французьких озброєнь до Індії та Катару свідчать про зростання виробництва на оборонних заводах Франції, повідомляє Ділова столиця.

Французькі ЗМІ зазначають, що війна Росії проти України негативно вплинула на продаж російської зброї у світі. Через це зростають очікування, що Франція може посісти місце другого світового експортера військової продукції, відтіснивши з нього Росію. На першону нині — США.

За даними Стокгольмського міжнародного дослідницького інституту світу, з 2018 до 2022 року частка Франції у глобальній торгівлі озброєннями зросла до 11% із 7,1% в попередній чотирирічний період. Водночас частка Росії знизилася з 22% до 16%.

Як вказує France 24, замовлення на виробництво озброєнь, зроблені у 2022 році та на початку 2023-го, відображають стабільну тенденцію зростання на користь Франції — і це було помітно ще до недавнього підписання контракту між Делі та Парижем про постачання до Індії французьких винищувачів Rafale.