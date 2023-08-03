ЗСУ знищили ще понад 600 окупантів, 35 безпілотників та 4 РСЗВ – Генштаб
За минулу добу ЗСУ ліквідували ще приблизно 620 загарбників, а також знищили 7 танків, 26 артилерійських систем, 35 безпілотників та іншу військову техніку ворога.
Про це йдеться в повідомленні Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.08.23 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 247850 (+620) осіб ліквідовано,
- танків – 4224 (+7),
- бойових броньованих машин – 8234 (+21),
- артилерійських систем – 4892 (+26),
- РСЗВ – 704 (+4),
- засобів ППО – 465 (+2),
- літаків – 315 (+0),
- гелікоптерів – 311 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 4077 (+35),
- крилатих ракет – 1347 (+0),
- кораблів /катерів – 18 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 7372 (+23),
- спеціальної техніки – 721 (+3).