ЗСУ знищили ще понад 600 окупантів, 35 безпілотників та 4 РСЗВ – Генштаб

ЗСУ знищили ще понад 600 окупантів, 35 безпілотників та 4 РСЗВ – Генштаб
Фото: Генштаб ЗСУ / Facebook

За минулу добу ЗСУ ліквідували ще приблизно 620 загарбників, а також знищили 7 танків, 26 артилерійських систем, 35 безпілотників та іншу військову техніку ворога.

Про це йдеться﻿ в повідомленні Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.08.23 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 247850 (+620) осіб ліквідовано,
  • танків – 4224 (+7),
  • бойових броньованих машин – 8234 (+21),
  • артилерійських систем – 4892 (+26),
  • РСЗВ – 704 (+4),
  • засобів ППО – 465 (+2),
  • літаків – 315 (+0),
  • гелікоптерів – 311 (+0),
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 4077 (+35),
  • крилатих ракет – 1347 (+0),
  • кораблів /катерів – 18 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 7372 (+23),
  • спеціальної техніки – 721 (+3).

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