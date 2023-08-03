Сума збитків інфраструктурі України від війни перевищила $150 мільярдів – KSE

Сума прямих збитків, завданих інфраструктурі України через повномасштабне вторгнення РФ, оцінюється у $150,5 млрд, з яких $55,9 млрд – втрати житлового фонду. Такі дані оприлюднила Київська школа економіки (KSE Institute), повідомляє Укрінформ.

"За підсумками червня 2023 року загальна сума прямих задокументованих збитків, завданих інфраструктурі України через повномасштабне вторгнення Росії, оцінюється у $150,5 млрд (за вартістю заміщення)", - йдеться в повідомленні.

За підрахунками дослідників, найбільшу частку у загальному обсязі збитків складають втрати житлового фонду — $55,9 млрд, враховуючи збитки приблизно $1 млрд від затоплень та руйнувань житлових будинків внаслідок підриву Каховської ГЕС.

За попередніми даними ОВА, станом на червень 2023 року загальна кількість зруйнованих або пошкоджених внаслідок бойових дій об’єктів житлового фонду становить близько 167,2 тис. будівель, з них 147,8 тис. — приватні будинки, 19,1 тис. — багатоквартирні, ще 0,35 тис. — гуртожитки.

На другому місці за сумою збитків сфера інфраструктури (транспортна, залізнична інфраструктура, дорожнє господарство, авіаційна галузь та портова галузь) — $36,6 млрд.

Втрати активів бізнесу оцінюються на рівні $11,4 млрд наголошується, що від початку війни пошкоджено або зруйновано щонайменше 426 великих й середніх приватних підприємств та держкомпаній, проте кількість зруйнованих підприємств може бути суттєво вищою, оскільки наразі немає інформації про обʼєкти на тимчасово окупованих територіях.

Прямі задокументовані збитки від руйнувань закладів освіти складають $9,7 млрд. Загалом внаслідок бойових дій вже пошкоджено майже 3,4 тисячі закладів освіти.

Інфраструктурі української енергетики, за попередніми оцінками, завдано збитків на $8,8 млрд, з яких $638 млн - прямі збитки сфери від підриву ГЕС.

Ще $8,7 млрд складають прямі втрати аграрного сектору внаслідок війни.

Загальна сума збитків від руйнувань та пошкоджень закладів соціальної сфери, науки та охорони здоров’я, культурних споруд, спортивних об’єктів та адміністративних будівель складає близько $5,9 млрд.