Вночі РФ запустила по Україні 15 "Шахедів", усі знищила ППО – Повітряні сили
У ніч на 3 серпня росіяни завдали чергового удару "Шахедами" по Україні. Сили протиповітряної оборони знищили усі 15 випущених безпілотників.
Про це йдеться в повідомленні командування Повітряних сил ЗСУ.
Противник атакував з північного напрямку (Брянська обл.) ударними БпЛА Shahed-136/131. Усього зафіксовано пуски 15 "Шахедів".
"Силами та засобами Повітряних Сил у взаємодії із ППО інших складових Сил оборони усі ворожі БпЛА знищено", – йдеться в повідомленні.
За минулу та поточну добу авіація ЗСУ завдала до 15 ударів по об’єктах, районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також було знищено 7 розвідувальних безпілотників, зазначили в Повітряних силах.