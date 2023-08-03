Вночі РФ запустила по Україні 15 "Шахедів", усі знищила ППО – Повітряні сили

У ніч на 3 серпня росіяни завдали чергового удару "Шахедами" по Україні. Сили протиповітряної оборони знищили усі 15 випущених безпілотників.

Про це йдеться﻿ в повідомленні командування Повітряних сил ЗСУ.

Противник атакував з північного напрямку (Брянська обл.) ударними БпЛА Shahed-136/131. Усього зафіксовано пуски 15 "Шахедів".

"Силами та засобами Повітряних Сил у взаємодії із ППО інших складових Сил оборони усі ворожі БпЛА знищено" , – йдеться в повідомленні.

За минулу та поточну добу авіація ЗСУ завдала до 15 ударів по об’єктах, районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також було знищено 7 розвідувальних безпілотників, зазначили в Повітряних силах.