Українські бригади ЗСУ, які проходили навчання у країнах НАТО, перестали під час контрнаступу спиратись на тактику ведення бойових дій США. Військові повернулись до тактики, "яку знають найкраще", повідомляє Новое время.

The New York Times пише, що в Білому домі розраховували на те, що дев’ять бригад чисельністю близько 36 тисяч людей під час контрнаступу продемонструють, що "американський спосіб ведення війни перевершує російський". Зокрема, мова йде про децентралізацію управління різними військовими підрозділами в бою.

Разом з тим, на полі бою українські військові зіткнулись зі значним мінуванням території та постійними обстрілами з артилерії та авіації. Наразі українські командири змінили тактику та зосередилися на вимотуванні російських сил артилерією та ракетами великої дальності.

Журналісти пишуть, що наразі сподівання НАТО на швидке звільнення територій не виправдалось. Союзники України також побоюються, що ЗСУ використовують велику кількість снарядів для артилерії. Однак, у разі прориву ліній оборони росіян, українські військові ще можуть застосувати тактику США та НАТО.