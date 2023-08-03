Росіяни обстріляли Херсон із артилерії, поцілили в тролейбус – ОВА

Росіяни обстріляли Херсон із артилерії, поцілили в тролейбус – ОВА
Фото: t.me/ermaka2022

Російські окупанти зранку 3 серпня обстріляли Херсон, окупанти били по церкві у середмісті та громадському транспорту, 3 поранених.﻿﻿ Про це заявив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, повідомляє Українська правда.

"Зранку російська армія обстріляла церкву у середмісті Херсона. Поранено трьох пасажирів тролейбуса, що їхав повз собор у момент російського удару. Каретою "швидкої" їх шпиталізували", – повідомив він.

39-річній жінці та 53-річному чоловіку надають медичну допомогу. Тяжкі поранення грудної клітини та закриту черепно-мозкову травму отримав 74-річний чоловік, лікарі борються за його життя, додав Прокудін.

За словами глави ОП Андрія Єрмака, росіяни обстріляли Херсон з артилерії: "Били по громадському транспорту, який віз людей на роботу".

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