Росіяни обстріляли Херсон із артилерії, поцілили в тролейбус – ОВА

Російські окупанти зранку 3 серпня обстріляли Херсон, окупанти били по церкві у середмісті та громадському транспорту, 3 поранених.﻿﻿ Про це заявив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, повідомляє Українська правда.

"Зранку російська армія обстріляла церкву у середмісті Херсона. Поранено трьох пасажирів тролейбуса, що їхав повз собор у момент російського удару. Каретою "швидкої" їх шпиталізували" , – повідомив він.

39-річній жінці та 53-річному чоловіку надають медичну допомогу. Тяжкі поранення грудної клітини та закриту черепно-мозкову травму отримав 74-річний чоловік, лікарі борються за його життя, додав Прокудін.