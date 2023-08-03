Стефанчук анонсував зміни до законодавства для виборів після війни

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук переконує, що парламентські вибори будуть "після нашої перемоги" у війні проти Росії, але для їхнього проведення потрібні зміни в законодавство, повідомляє Ліга.net.

"Багато міжнародних колег під час спілкування питають: "Чи думаєте ви про наступні вибори?". Я їм завжди відповідаю: "Ми думаємо про нашу перемогу, а вибори мають бути після нашої перемоги". І тут вже дійсно потрібні будуть зміни в законодавство" , – каже спікер.

За словами Стефанчука, парламент як мінімум повинен пояснити, які це будуть вибори: "Бо Конституція передбачає тільки два види виборів: чергові та позачергові. Післячергових не існує. І ще є ціла низка інших законодавчих неузгодженостей. Треба зрозуміти, як нам виходити з цієї юридичної плутанини".

Водночас спікер переконує: проводити будь-які вибори в період воєнного стану є вкрай небезпечним для країни.

"Окрім того, без забезпечення участі у виборах військовослужбовців, людей, які виїхали за кордон і знайшли тимчасовий прихисток в інших країнах, без гарантування безпеки виборчого процесу, без інших більш дрібних питань – це неможливо" , – додає він.

29 липня Стефанчук в інтерв'ю каналу Рада заявив, що "конституційної заборони проводити вибори під час воєнного стану немає". Також спікер додав, що "з одного боку, парламент має продовжувати роботу, але ми повинні розуміти, що не має бути застиглості демократії".

Заява Стефанчука викликала гострі дискусії серед політиків і профільних експертів. Частина каже, що Конституція прямо забороняє вибори під час війни (стаття 83). Частина погоджується, що формально заборони в Основному законі немає, але оскільки під час воєнного стану неможливо забезпечити реальне народовладдя – подібні трактування є маніпуляцією.