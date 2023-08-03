США стурбовані контршпигунською кампанією Китаю - Reuters

Сполучені Штати висловили стурбованість у зв'язку із закликом Китаю заохочувати своїх громадян долучатися до контршпигунської діяльності та заявили, що уважно стежать за виконанням розширеного закону Пекіна про боротьбу зі шпигунством, повідомляє Reuters, повідомляє Дзеркало тижня.

У вівторок, 1 серпня, Міністерство державної безпеки Китаю заявило, що країна має заохочувати своїх громадян долучатися до контршпигунської роботи, у тому числі створювати канали для повідомлень про підозрілу діяльність та винагороджувати їх за це. За словами Міністерства, має бути створена система, яка зробить "нормальною" участь звичайних людей у контррозвідці.

Ця заява послідувала за розширенням китайського антишпигунського закону, який набув чинності в липні і забороняє передачу інформації, яка стосується національної безпеки. Це стурбувало Сполучені Штати, які попередили, що іноземні компанії у Китаї можуть бути покарані за звичайну ділову активність.

"У нас є занепокоєння з цього приводу, безумовно, заохочення громадян шпигувати один за одним викликає велике занепокоєння" , - заявив представник Державного департаменту Метт Міллер на щоденному брифінгу.

"Ми, як і раніше, уважно стежимо за виконанням нового китайського закону про боротьбу зі шпигунством, який значно розширює сферу діяльності, яка вважається шпигунством" , - додав він.

За останні роки Китай заарештував та затримав десятки китайських та іноземних громадян за підозрою у шпигунстві. Заяви Пекіна про те, що йому загрожують шпигуни, з'явилися на тлі того, як західні країни, насамперед США, звинувачують Китай у шпигунстві та кібератаках. Пекін відкидає ці звинувачення.

Раніше повідомлялося, що Китай значно розширив закони про боротьбу зі шпигунством, ухваливши поправки, які, на думку експертів, можуть ще більше підвищити ризик для іноземних громадян і організацій, що працюють в країні.

Зміни розширюють сферу дії закону, охоплюючи все, що, на думку керівництва Китаю, становить загрозу національній безпеці, а також розширюють повноваження органів влади щодо обшуків, конфіскації майна та запровадження заборон на в'їзд та виїзд для окремих осіб.