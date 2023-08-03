Понад 70% молодих українців віддали б перевагу власному бізнесу або самоз

73% опитаних молодих людей в Україні віддали б перевагу самозайнятості та власному бізнесу. Серед їхніх однолітків у Євросоюзі таких лише 39%. ﻿Про це свідчать результати дослідження, проведеного лабораторією Rating Lab, повідомляє Новое время.

Відповідаючи на запитання, що б ви обирали між різними видами праці, 19% українців зазначили, що віддали б перевагу бути найманим працівником, 73% обрали б бути самозайнятими або вести власний бізнес.

Водночас 55% жителів Європейського Союзу вважали за краще бути найманим працівником, 39% - бути самозайнятими або вести власний бізнес.

На запитання, чи думали респонденти, які у відповіді обрали працювати на себе, про власний бізнес, 8% українців відповіли, що вже започаткували власну справу, 28% - роблять певні кроки для започаткування бізнесу, 59% - розглядають таку можливість, але ще не робили жодних кроків, 4% - відповіли, що не думали, а 1% не зміг відповісти на запитання.

Тоді як 14% жителів ЄС відповіли, що вже розпочали власну справу, 18% - роблять певні кроки для започаткування бізнесу, 55% - розглядають таку можливість, але ще не робили жодних кроків, 9% - відповіли, що не думали, а 4% не зміг відповісти на запитання.

У топ-3 сфер, у яких українці б хотіли розпочати бізнес, входять:

комерція і торгівля, 18%;

IT та е-комерція, 14%;

культура і дизайн, 12%.

Що стосується жителів ЄС, то їхній вибір припав на сектори:

IT та е-комерція, 13%;

культура і дизайн, 10%;

комерція і торгівля, 9%;

туризм, відпочинок і розваги, 9%.

Опитування для дослідження в Україні провела 20−25 травня 2023 року Соціологічна група Рейтинг на платформі Rating Online.

Аудиторія дослідження в Україні: молодь 15−30 років. Вибіркова сукупність: 900 респондентів. Похибка репрезентативності дослідження — не більше 3,5%. Аудиторія дослідження в ЄС: молодь 15−30 років, покриття 27 країн Європейського союзу. Вибіркова сукупність: 25 992 респонденти.

Опитування в ЄС проведено Eurobarometer 10−20 жовтня 2022 року на замовлення Європейської Комісії, Генерального директорату із зайнятості, соціальних питань та інклюзії.