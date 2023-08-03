США про інцидент з гелікоптерами Білорусі: п'ята стаття НАТО не обговорюється

США заявили, що серйозно ставляться до безпеки НАТО після інциденту із порушенням повітряного простору Польщі військовими гелікоптерами Білорусі. Про це сказав речник Держдепартаменту Меттю Міллер, повідомляє Європейська правда.

За його словами, Сполучені Штати "очікують, що всі країни поважатимуть суверенний повітряний простір інших країн", додавши, що й надалі "продовжуватимуть дуже серйозно ставитися до безпеки НАТО".

"Я не збираюся випереджати будь-які заяви, які ми або будь-яка інша країна НАТО може зробити. Існує певний процес. Існує процес, який дозволяє країнам НАТО посилатися на п'яту статтю. Наразі ми не перебуваємо на цьому етапі" , – наголосив Міллер.

Відповідаючи на питання, чи робилися якісь спроби зв'язатися з польськими офіційними особами або обговорити з ними якусь зі статей НАТО, Міллер зазначив, що США перебувають у постійному контакті з усіма членами НАТО.

П'ята стаття НАТО передбачає, що якщо союзник НАТО зазнає нападу, це буде вважатися нападом на всіх інших членів Альянсу. Четверта стаття передбачає консультування країн-членів НАТО між собою щоразу, коли, на думку когось із них, виникне загроза територіальній цілісності, політичній незалежності або безпеці будь-якої зі сторін.