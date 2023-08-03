У липні російські ДРГ чотири рази намагалися прорватися на півночі — Наєв

У липні поточного року українські військові запобігли чотирьом спробам російських ДРГ прорвати кордон у Чернігівській і Сумській областях. Про це заявив командувач Об'єднаних Сил ЗСУ Сергій Наєв у своєму Telegram, повідомляє Новое время.

За його словами, всі випадки були зафіксовані в темний час доби. Українські прикордонники на спостережних постах своєчасно помітили диверсантів і відкрили вогонь на ураження.

Російським ДРГ також активно протидіяли підрозділи Сил територіальної оборони, Сил спецоперацій, мінометні розрахунки, протидиверсійні резерви та спецпризначенці Центру спеціальних операцій Альфа.

Наєв також підкреслив, що на півночі України тривають роботи з удосконалення системи відеоспостереження, а можливі шляхи перетину кордону обладнують протипіхотними мінами.