США про саміт в Саудівській Аравії: Не очікуємо, що буде результат

Сполучені Штати заявили, що мета зустрічі у Саудівській Аравії наприкінці цього тижня – продовжити розмову з країнами світу про те, як досягти справедливого і тривалого миру після закінчення війни РФ проти України.﻿ Про це заявив речник Держдепу Меттью Міллер, повідомляє Європейська правда.

За його словами, з точки зору США цей саміт – це "шанс для низки країн світу, які можуть бути присутніми на цих переговорах, почути безпосередньо від українського уряду про жахіття, яких зазнала їхня країна від російської агресії, і про те, що ця агресія не повинна бути винагороджена наприкінці цієї війни".

Водночас, зізнався Міллер, Сполучені Штати "не розглядають ці переговори як такі, що можуть призвести до якихось конкретних результатів наприкінці" саміту.

"Ми будемо брати участь у цих переговорах, які, знову ж таки, були скликані урядом України, щоб обговорити, як наприкінці цього конфлікту ми можемо забезпечити мир, який поважатиме територію України, її територіальну цілісність і суверенітет" , – зазначив представник Держдепу.

"Тому щоразу, коли ми ведемо переговори з іншими країнами, ми заохочуємо їх прийняти цю точку зору, і ми будемо заохочувати їх прийняти цю точку зору в цих переговорах. Але ми розглядаємо це як частину процесу, а не як кінець будь-якого процесу" , – зауважив Міллер.

Він додав, що "для того, щоб відбулися будь-які мирні переговори, Росія повинна показати, що вона готова вступити в мирні переговори, а вона цього не зробила".