Jacobs залишиться працювати в Росії, але прибере західні бренди

﻿До кінця 2023 року нідерландський виробник кави Jacobs — концерн JDE Peet’s — припинить продаж у Росії західних брендів кави і чаю і залишить на цьому ринку тільки місцеві марки, повідомляє Новое время.

Про це йдеться у звіті компанії за підсумками півріччя.

"У першій половині 2023 року ми ініціювали перехід від багатоканальної організації в Європі до локального портфеля в Росії" , — зазначили в JDE Peet’s.

У компанії додали, що від самого початку вторгнення прагнули до того, щоб їхній російський бізнес "максимально можливою мірою функціонував як самостійний".

Збитки від ребрендингу для Росії в першому півріччі JDE оцінила в 185 млн євро. Компанія очікує, що в наступному півріччі доходи від роботи в країні будуть «значно нижчими».

За даними Reuters, СЕО групи Фаб'єн Саймон 2 серпня оголосив у розмові з інвесторами, що компанія не буде йти з російського ринку. За його словами, високий ризик, що активи JDE та інтелектуальна власність "будуть націоналізовані російською державою або передані третім особам у Росії".