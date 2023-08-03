Україна працює над правовим регулюванням штучного інтелекту – Федоров
Україна розробить власну стратегію регулювання штучного інтелекту (ШІ) і має амбітні плани очолити світовий тренд розвитку ШІ. Про це заявив віцепрем'єр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров за підсумками роботи стратегічної сесії, яка стала початком роботи над нормативним полем для штучного інтелекту, повідомляє Економічна правда.
У ході роботи сесії, експерти обговорили шляхи, якими може йти Україна у сфері правового регулювання штучного інтелекту.
"Ми повинні не відставати від всього світу, а очолити тренд ШІ. Розуміти, що відбувається, швидко реагувати та мати власну стратегію. Неможливо говорити про цифрову державу, якщо ми не формуємо прогресивну політику в напрямі штучного інтелекту та адженду для світу", - повідомив Федоров.
За його словами, використання ШІ в Україні заплановано в різних сферах, зокрема, Мінцифри розробляє віртуального помічника в "Дії", завдання якого швидко знаходити відповіді на запитання користувачів. Крім того, ШІ допомагатиме Держстату обробляти й аналізувати дані, додав очільник Мінцифри.
Окремо Федоров відзначив користь ШІ у військових технологіях. За його словами, штучний інтелект допомагає фіксувати переміщення техніки та особового складу ворога, збивати ракети, ефективніше наводити на цілі БПЛА тощо.
"Створюємо умови, щоб топові міжнародні компанії, які займаються штучним інтелектом, приходили на український ринок", - додав Федоров.