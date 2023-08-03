Україна працює над правовим регулюванням штучного інтелекту – Федоров

Україна розробить власну стратегію регулювання штучного інтелекту (ШІ) і має амбітні плани очолити світовий тренд розвитку ШІ. Про це заявив віцепрем'єр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров за підсумками роботи стратегічної сесії, яка стала початком роботи над нормативним полем для штучного інтелекту, повідомляє Економічна правда.

У ході роботи сесії, експерти обговорили шляхи, якими може йти Україна у сфері правового регулювання штучного інтелекту.

"Ми повинні не відставати від всього світу, а очолити тренд ШІ. Розуміти, що відбувається, швидко реагувати та мати власну стратегію. Неможливо говорити про цифрову державу, якщо ми не формуємо прогресивну політику в напрямі штучного інтелекту та адженду для світу" , - повідомив Федоров.

За його словами, використання ШІ в Україні заплановано в різних сферах, зокрема, Мінцифри розробляє віртуального помічника в "Дії", завдання якого швидко знаходити відповіді на запитання користувачів. Крім того, ШІ допомагатиме Держстату обробляти й аналізувати дані, додав очільник Мінцифри.

Окремо Федоров відзначив користь ШІ у військових технологіях. За його словами, штучний інтелект допомагає фіксувати переміщення техніки та особового складу ворога, збивати ракети, ефективніше наводити на цілі БПЛА тощо.