Які проблеми треба вирішити для проведення виборів - "Опора"

Зараз в інформаційному просторі України тривають палкі дискусії на тему проведення виборів, які спровокував очільник ВРУ Руслан Стефанчук, заявивши, що Конституція не забороняє їх проведення під час дії воєнного стану. Втім, очільника Громадянської мережі "Опора" Ольга Айвазовська відзначає, що цим питанням не те що ніхто не займається, але й не хоче говорити про те, , що вибори все ж відбудуться в майбутньому. А до них потрібно підготуватися, наголошує Айвазовська у дописі на своїй сторінці у Facebook.

"Ми повинні зберегти демократичну систему, при якій кожен громадянин з правом голосу має право на управління своєю державою і через вибори. Невже хтось хоче позбутись того, що нас відрізняє від країни-агресора , - зауважила вона. - А для цього необхідно не просто розмістити ще одну функцію в додатку "Дія", а забезпечити повну включеність у процес громадян, не залежно від їх місця знаходження".

Тож очільниця "Опори" перерахувала, які проблеми треба вирішити Україні до проведення наступних виборів:

Як організувати інклюзивну повноцінну кампанію на повоєнних виборах, якщо за кордоном залишатиметься 20% громадян, а наше та європейське законодавство і формально, і фактично забороняють проведення повноцінного циклу агітації та інформування? Яку виборчу систему застосувати, щоб парламент був репрезентативним (зараз кількість мандатів в окрузі прив'язана до явки виборців), бо недопредставництво, або перепредставництво серйозно підірве його легітимність? Що робити зі звільненими територіями, які були окуповані від 2014 року? Яка процедура виходу з подвійного громадянства, щоб вони стали виборцями, або іноземцями на нашій території, якщо хтось вирішить залишати собі російський паспорт? На них повинні тоді поширюватись норми законодавства про іноземних громадян без права голосу, наголошує експерт. Що робити з адміністративними межами громад, які втратили абсолютну більшість мешканців, або повністю знищені, а повернення виборців там є малоймовірним у перспективі років, які потрібні на відновлення та розмінування? Чи будуть жінки, які виїхали за кордон на тривалий період та повернулись, мати право балотуватись, адже вони формально порушили ценз осілості. Яким буде порядок відновлення роботи партій, медіа тощо? Якою буде форма голосування за кордоном? Адже, ймовірно, в сотні разів більше дільниць не вдасться відкрити, а поштовому голосуванню повністю довіряє лише 8% громадян, електронне голосування небезпечне для нас, а дочасне голосування потрібно правильно прописати, до того ж воно таки потребує значних інвестицій громадян на логістику.

Айвазовська наголошує, що насправді таких пунктів набагато більше. За її словами, в України зараз "дуже багато роботи, щоб не втратити те, заради чого хоробрі воюють і обороняють".