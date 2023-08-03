Наступ на півдні триває, у росіян відчувається снарядний голод – ЗСУ

На Бердянському та Мелітопольському напрямках триває наступальна операція Сил оборони, на Авдіївському, Мар'їнському — оборонна. Щодоби окупанти втрачають 2-3 роти, за останню добу також було знищено 6 складів боєприпасів ворога.﻿ Про це заявив заступник командувача оперативно-стратегічного угруповання військ “Таврія” зі стратегічних комунікацій Серій Кузьмін в ефірі телемарафону, повідомляє Укрінформ.

"Тривають запеклі бої, противник постійно намагається на Авдіївському напрямку атакувати, за добу проведено 14 штурмових дій, на напрямку наступу — в нас є певні просування, наші Сили оборони впевнено рухаються вперед" , - наголосив Кузьмін.

Він підтвердив, що в районі Авдіївки Сили оборони рухаються вперед.

Відповідаючи на питання, як впливає на активність росіян знищення складів боєприпасів, Кузьмін зазначив: "За сьогоднішню добу було знищено 6 таких польових складів. Це звісно порушує їх логістичні підходи, їм стає важче забезпечувати свої підрозділи озброєнням та військовою технікою, тож це позитивна динаміка і ми цілеспрямовано цю роботу виконуємо" .

Він додав, що у росіян відчувається снарядний голод, тож ворог намагається перекидати свої ресурси з інших напрямків, в тому числі з Криму. Разом з тим, знищення залізничного мосту та пошкодження автомобільного переходу суттєво ускладнило ворогу завдання.

Кузьмін також повідомив, що українські військові постійно докладають зусиль для розмінування територій, однак для виконання цих робіт не вистачає відповідної техніки.

Він зазначив, що окупанти постійно поповнюють свої резерви на Таврійському напрямку.

"Вони постійно намагаються поповнити свої втрачені резерви, окупанти знімають підрозділи з інших напрямків. На нашому напрямку приблизно 150 тисяч росіян, є кілька армій — це 35,36,5,58 загальновійськові армії. Їх дуже багато ще" , - підкреслив Кузьмін.

Він також відзначив, що Силам оборони для більш активного просування не вистачає авіації, систем ППО та інженерної техніки для розмінування.

Разом з тим, за інформацією Кузьміна, втрати ворога щодоби складають близько 2-3 рот.