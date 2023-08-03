Трампа чекає вирішальний суд

У вівторок колишньому президенту Дональду Трампу було звинувачено у спробах скасувати результати президентських виборів 2020 року. Кульмінацією цих спроб став напад прихильниками президента на Капітолій, повідомляє Дзеркало тижня.

Останнім часом проти Трампа було висунуто численні звинувачення з різних питань — від приховування секретних державних документів до сексуальних домагань та виплати грошей за мовчання, але всі вони тьмяніють порівняно з звинуваченням, пов'язаним з незаконною спробою залишитися при владі, тобто зробити по суті антидемократичний державний переворот.

Обвинувальний висновок, що складається з чотирьох пунктів, викриває Трампа, який знову балотується в президенти, у трьох різних злочинних схемах — змові з метою обману США, змові з метою перешкодити офіційному судовому розгляду та змові проти прав громадян США.

Мова цього судового документа проста і зрозуміла і будь-яка людина зможе в ньому легко розібратися: «Незважаючи на поразку, підсудний був сповнений рішучості залишитися при владі. З цією метою протягом більш ніж двох місяців після дня виборів 3 листопада 2020 року обвинувачений поширював брехню, що на виборах мало місце шахрайство, яке вирішує результат виборів, і що він фактично переміг. Ці заяви були хибними, і підсудний знав, що вони були хибними. Але відповідач все одно неодноразово і широко поширював їх і робив усе, щоб його явно помилкові твердження виглядали законними, створювали в країні напружену атмосферу недовіри та гніву та підривали довіру громадськості до проведення виборів».

У обвинувальному акті зазначається, що Трамп не міг помилятися щодо результатів виборів. Він навмисно вибирав брехню і не слухав своїх навіть найдовіреніших радників, які неодноразово говорили йому правду: «Насправді відповідача неодноразово повідомляли про те, що його твердження не відповідають дійсності», але «він навмисно ігнорував правду», — каже обвинувальний висновок.

Коли Трампу не вдалося змінити результатів виборів, він намагався змусити віце-президента Майка Пенса заблокувати офіційне підтвердження перемоги Джо Байдена.

У обвинувальному висновку йдеться про те, що незадовго до 6 січня 2020 року (тобто незадовго до спроби прихильників Трампа захопити Капітолій) колишній президент зателефонував Пенсу щонайменше чотири рази, зокрема — на Різдво та Новий рік. На Різдво Пенс сказав Трампу, що у нього немає влади скасувати вибори. У Новий рік він знову повідомив Трампу, що не може скасувати легітимних виборів. "Ви занадто чесні", - відповів на це Трамп.

Самі факти цього звинувачення нікого не можуть вразити. Всі чули, як Трамп нескінченну кількість разів повторював, що вибори сфальшовані і що виграв він. Усі пам'ятають, як 6 січня наускані Трампом учасники заворушень скандували біля Капітолію «Повісити Майка Пенса», а перед будівлею збудували шибеницю.

Зневага Трампа до верховенства права та демократії теж не новина. Після звільнення з посади президента він публічно пропонував скасувати Конституцію, щоб не чекаючи нових виборів негайно повернутися до Білого дому.

Проте факт, що президент США міг загрожувати основному принципу демократії, продовжує шокувати і викликати побоювання в тому, що американський демократичний устрій не такий стійкий, як здавалося до президентського терміну Трампа.

До Трампа американська демократія як найстаріша демократія у світі здавалася багато в чому відсталою та у своїй виборчій системі архаїчною, але стійкою.

До 2020 року мирна передача влади, що змінюється, була основою політичної системи Америки і існувала з моменту заснування республіки. Для кінця XVIII століття ідея мирної змінності влади була більш ніж радикальна. Країнами в цей час керували королі, царі та імператори. Їх вважали божими обранцями, вони або помирали своєю смертю, або їх прибирали насильно за допомогою кинджалів, табакерок та подушок. У новоствореній республіці, яка відкинула короля Великобританії, законодавці встановили обмеження — президент міг залишатися при владі лише чотири роки, і термін його влади міг бути продовжений лише з волі виборців.

Перший президент Америки Джордж Вашингтон створив прецедент двох термінів — він добровільно пішов із поста після другого терміну. (Пізніше це обмеження було включено до Конституції через 22 поправку.) Другий президент Джон Адамс створив прецедент відмови від влади після поразки на виборах. З того часу кожен президент, який програв, покірно погоджувався з вибором виборців і йшов у відставку не опираючись.

Трамп став першим президентом США, який відмовився дотримуватися правил демократії.

Трампу, як ми знаємо, не вдалося сфальшувати результати виборів або насильно залишитися при владі, але довіру до системи він, безсумнівно, підірвав. На сьогодні троє з десяти американців без доказів вірять, що вибори 2020 року якимсь чином були в Трампа вкрадені.

Суд над колишнім президентом у справі про спробу державного перевороту буде, можливо, вирішальним у долі американської демократії.

Цікаво, що Трамп звинувачений у порушенні статті 241, яка спочатку застосовувалась проти Ку-клукс-клану, який перешкоджав нещодавно звільненим рабам брати участь у виборах. Ця стаття використовується сьогодні для судового переслідування тих, хто залякує виборців, знищує бюлетені та перешкоджає офіційному підрахунку голосів.

Нещодавно за цією статтею федеральні прокурори виграли справу, пов'язану зі спробою дезінформувати виборців на виборах 2016 року. На думку співробітника Брукінгського інституту Кінти Юречіч, ця перемога може стати важливим прецедентом для справи Міністерства юстиції проти Трампа.

Цікаво, що у справі дезінформації на виборах 2016 року було замішано Росію. Якийсь Дуглас Маккі регулярно ретвіттил аккаунт, названий на честь Республіканської партії Теннессі, але керований російською тролейною фабрикою, яку очолює Пригожин. Використовуючи соціальні мережі, Маккі просував обманну кампанію щодо придушення явки на вибори чорношкірих виборців, які голосували за демократку Гілларі Клінтон. Метою цієї діяльності була перемога Трампа. У твіттах Маккі переконував людей «голосувати з дому» з допомогою текстових повідомлень чи соціальних мереж, що є юридично недійсним методом.

Справа Трампа, пов'язана зі спробою скасувати та фальсифікувати вибори, розглядатиме федеральний суд у Вашингтоні. І це для Трампа погані новини.

Присяжними на цьому суді будуть мешканці Вашингтона, міста, де за нього на виборах проголосувало лише 5% виборців. Крім того, справу було доручено окружному судді США Тані С. Чуткан, призначеній Бараком Обамою у 2014 році. Ми вже знаємо, що вона думає про людей, які увірвалися до Капітолію, щоб перешкодити зміні влади. Це був «великий натовп, який прагнув повалити законно обраний уряд», — заявив він нещодавно. Програш Трампа у цьому суді більш ніж ймовірний.

(Важливо зазначити, що вибір судді — це не результат злого наміру адміністрації Байдена чи Міністерства юстиції. За правилами суду, суддя обирається своєрідною лотереєю. Правило це існує, щоб прокурори не могли обирати собі суддів до смаку.)

Можливий програш у суді змусить Трампа, який лідирує серед кандидатів від Республіканської партії, боротися за місце президента з удесятеро силою. До президентських виборів залишилось 15 місяців. Вигравши на виборах і ставши президентом, Трамп зможе загальмувати судові розгляди, або (у разі програшу в суді) себе помилувати.

В результаті доля американської демократії залежатиме від того, чи повільна система правосуддя зможе випередити виборчий процес.