Росія розширила список недружніх держав

Уряд Росії заніс Норвегію до списку недружніх країн, та обмежив кількість працівників, які можуть наймати норвезькі диппредставництва, повідомляє Економічна правда.

"Уряд включив Королівство Норвегія до переліку іноземних держав, які вчиняють недружні дії, спрямовані проти російських дипломатичних і консульських представництв за кордоном" , - йдеться в повідомленні російського кабміну.

Посилаючись на указ Володимира Путіна "Про застосування заходів впливу (протидії) на недружні дії іноземних держав" (від 23 квітня 2021 року), російський уряд ухвалив рішення обмежити кількість фізосіб, які перебувають на території Росії, з якими посольство Норвегії зможе укладати трудові договори.

"Згідно з новим розпорядженням, за Норвегією закріплено ліміт у 27 осіб" , - ідеться в повідомленні.

Водночас, нагадують в уряді РФ, згідно з указом Путіна вони мають право повністю заборонити наймати до посольств, консульств, представництв держорганів і держустанов недружніх країн працівників з-поміж осіб, які перебувають на території Росії.

Раніше, у травні 2021 року, обмеження було запроваджено щодо дипмісій США та Чехії, а в липні 2022 року - щодо дипмісій Греції, Данії, Словенії, Хорватії та Словаччини.