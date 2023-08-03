Українці взяли у звичку проводити вікенд у Польщі - дані ДПСУ

Держприкордонслужба заявляє про значне зростання потоку громадян, які перетинають кордон України, при цьому більша частина пасажиропотоку припадає на Польщу, і зростає він з п’ятниці по понеділок, повідомляє Економічна правда.

Це випливає з інформації Держприкордонслужби щодо роботи пунктів пропуску.

"Більш ніж половина пасажиропотоку припадає на українсько-польську ділянку кордону, особливо кількість охочих перетнути кордон зростає з п’ятниці по понеділок. Через це перед пунктами пропуску можуть виникати накопичення осіб та транспорту" , - йдеться в повідомленні.

При цьому в Держприкордонслужбі відзначають тенденцію значного зростання потоку громадян, які перетинають кордон України.

"У липні Держприкордонслужбою оформлено пропуск через кордон з країнами ЄС та Молдовою понад 3,8 млн осіб. Для порівняння, цей показник на близько 1 мільйон осіб вищий, ніж у травні" , - повідомляють прикордонники.

Частка наших співвітчизників серед осіб, які перетинають кордон, складає понад 85%. Переважно це жінки, діти, літні люди.