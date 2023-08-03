Росія за добу атакувала 10 регіонів України – зведення ОВА

Армія РФ минулої доби атакувала 10 областей України, є вбиті та поранені. Про це йдеться у зведеній інформації обласних військових адміністрацій про ситуацію в регіонах України станом на 9:00 четверга, 3 серпня, повідомляє Укрінформ.

У Київській області нічна тривога тривала понад три години. Влучань не зафіксовано, постраждалих немає. За попередньою інформацією — падінь уламків немає. Оперативні групи продовжують роботу з виявлення можливих пошкоджень. Дані уточнюються.

У Чернігівській області за добу сталось шість обстрілів, пролунало 42 вибухів. Ворог використовував міномети та артилерію. Росіяни поцілили по Семенівській громаді Новгород-Сіверського району: були обстріли у напрямку сіл Тимоновичі, Михальчина Слобода, Карповичі, Леонівка. У Сновській громаді Корюківського району загарбники стріляли у напрямку села Клюси. Без втрат та руйнувань.

У Сумській області вночі та вранці ворог здійснив два обстріли. Зафіксовано 15 вибухів, обстріляно два населених пункти у Краснопільській та Юнаківській громадах. Росіяни гатили з мінометів та РСЗВ. Попередньо — без людських втрат та руйнувань цивільної інфраструктури. Вчора протягом дня було здійснено 35 ворожих обстрілів. Зафіксовано 206 вибухів.

Обстріляно 35 населених пунктів у 8 територіальних громадах: Краснопільській, Білопільській, Хотінській, Миропільській, Есманській, Середино-Будській, Великописарівській, Новослобідській. У Краснопільській громаді пошкоджені житлові будинки, господарчі споруди, автомобіль. У Есманській громаді пошкоджене дорожнє покриття. Інші дані щодо наслідків уточнюються.

У Дніпропетровській області ворог вночі тероризував Нікопольський та Синельниківський райони. У першому — двічі цілив по Червоногригорівській громаді. Застосовував важку артилерію. Випустив понад півтора десятка снарядів. Пошкоджені чотири приватні будинки, мережі одного з транспортних підприємств і лінії електропередач, школа. По освітньому закладу агресор вгатив і у Покровській громаді Синельниківщини, він частково зруйнований. Місцеві жителі не постраждали.

Вчора росіяни з важкої артилерії тричі поцілили по Нікополю та Марганецькій громаді. У районному центрі побили два приватні будинки. Пошкодили лінії електропередач.

У Запорізькій області за минулу добу зафіксовано 80 обстрілів по 21 населеному пункту. Артилерійських ударів росіяни завдали по території Гуляйполя, Оріхова, Новодарівки, Червоного, Левадного, Чарівного, Новоандріївки, Щербаків, Преображенки, Білогір'я, Малинівки, Гуляйпільського, Малої Токмачки, Степногірська, Кам'янського, Степового, Малих Щербаків, П'ятихаток та Павлівки.

Військові РФ здійснили п'ять обстрілів з РСЗВ по Новодарівці, Білогір'ю та Степовому. Атакували за допомогою безпілотників Чарівне, Новоандріївку, Малі Щербаки та Павлівку. Нанесли два авіаційні удари по Оріхову та П'ятихаткам й ракетний удар по Михайло-Лукашевому.

Через ворожий артилерійський обстріл по Преображенці загинула 58-річна жінка. Надійшло 42 повідомлення про руйнування житлових будинків, складських та господарських приміщень, а також об’єктів інфраструктури.

У Харківській області на Слобожанському напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі Козачої Лопані Харківського району. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Тимофіївка Богодухівського району, Ветеринарне Харківського району, Охрімівка та Петропавлівка Чугуївського району.

На Куп’янському напрямку агресор завдав авіаційних ударів в районах Петропавлівки, Іванівки та Кислівки. Артилерійських і мінометних обстрілів зазнали Кам’янка, Дворічна, Западне, Новомлинськ, Фиголівка, Кіндрашівка, Красне Перше та Куп’янськ. В селі Явірське Ізюмського району під час проведення розмінування поля підірвався трактор на дистанційному керуванні. Постраждалих немає.

У Луганській області учора повітряних ударів зазнала Білогорівка. З артилерії росіяни обстріляли Невське і Білогорівку. За добу противник здійснив 120 обстрілів, випустивши 572 снарядів.

У Донецькій області минулої доби росіяни здійснили 20 обстрілів населених пунктів: Авдіївка, Слов’янськ, Залізне, Торецьк, Часів Яр, смт Велика Новосілка, с. Благодатне, с. Богданівка, с. Мирне, с. Мемрик, с. Новобахмутівка. Пошкоджено 18 житлових будинків, з них шість – багатоквартирних, шість цивільних автомобілів, будівлю колишнього підприємства «НДІВН», ЛЕП, автомийку, посудний цех. На Донеччині за добу одна людина загинула, п'ятеро поранених.

У Миколаївській області вчора протягом дня ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по акваторії Очаківської громади та узбережжю міста Очаків. Постраждалих немає.

У Херсонській області сьогодні зранку російська армія обстріляла середмістя обласного центру. Є поранені. За добу по області ворог здійснив 55 обстрілів, випустивши 264 снаряди. Місто Херсон обстріляв вісім разів, випустивши 72 снаряди. Ворог влучив в райони 27 населених пунктів області; приміщення банків «Укрсіббанку» та «Кредобанку» у Херсоні; територію слідчого ізолятора; приміщення Почесного консульства Грецької республіки.

Вночі 2 серпня російська армія знову атакувала центральну частину Херсона. Загарбники вдарили по житловому кварталу. Ворог вкотре прицільно бив по домівках містян. У місцях влучань виникли пожежі, котрі оперативно ліквідували рятувальники. Поранення отримали двоє людей. У середньому стані тяжкості шпиталізували 56-річну жінку, 59-річному чоловіку лікарі надали допомогу на місці.

Зранку обстріли середмістя Херсона продовжилися. Загарбники вдарили по банківському приміщенню, а також оселі 78-річної херсонки. Будівля зазнала пошкоджень, дивом жінка не постраждала. Всього за добу двоє людей дістали поранення.