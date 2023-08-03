Дослідження США: РФ примушує українців в окупації до свого громадянства

Російська окупаційна влада примушує українців прийняти російське громадянство, або їм загрожує депортація до РФ. Про це йдеться в дослідженні Conflict Observatory, яке підтримав Державний департамент США, повідомляє Європейська правда.

Як заявив речник Держдепу Метью Міллер, у звіті детально описується тривожна кампанія з примусу українських мешканців до прийняття російського громадянства.

"Ті, хто відмовляється це зробити, стикаються з обмеженим доступом до державних послуг, працевлаштування та володіння власністю, що має наслідки для їхньої мобільності, здоров'я та засобів до існування" , – зазначив він.

За його словами, "батьки, які відмовляються реєструвати своїх дітей для отримання російського громадянства, стикаються з обмеженим доступом до батьківських пільг, а деяким із них погрожують втратою опіки над дітьми та можливою депортацією до РФ".

"Паспортизація також дає привід для подальшого розвитку імперських амбіцій Кремля, нібито для захисту громадян, на яких він претендує за межами своїх кордонів. Це давня тактика, яку Росія застосовує на територіях, окупованих нею в межах міжнародно визнаних кордонів Грузії" , – зауважив Міллер.

Він також наголосив, що "санкціоноване (російською) державою залякування не змінить фактів: кожен сантиметр української території є і залишиться Україною", тоді як "українці, які живуть під російською окупацією в Україні, є і залишатимуться українськими громадянами".