Україна готова долучитися до "зернової угоди" в будь-який момент – ЗСУ

Попри російські атаки на порти Дунаю та Великої Одеси, Україна готова долучитися до "зернової угоди". Про це на брифінгу заявила начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, повідомляє Укрінформ.

Вона повідомила, що Росія розпочала активну агресивну діяльність з атаками на портову та зернову інфраструктуру України.

"Ми зафіксували вже 7 таких атак. Але попри руйнування, Україна готова хоч завтра долучитися до "зернової угоди" та виконувати свої зобов’язання перед світом" , - заявила Гуменюк.

Вона додала, що Росія намагається переконати судновласників у тому, що українські порти не здатні працювати в режимі, необхідному для гарантування продовольчої безпеки у світі, та в такий спосіб перемкнути увагу на себе і запропонувати власну монополію.