Провокації з гелікоптерами: прем’єр Польщі терміново зустрінеться з президентом Литви

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький у четвер, 3 серпня, проведе термінову зустріч із президентом Литви Гітанасом Науседою, щоб обговорити можливі провокації з боку Білорусі, повідомляє Європейська правда.

Моравецький поінформував, що зустріч із Науседою відбудеться біля Сувальського коридору.

"Співпраця між Польщею та Литвою має важливе значення перед обличчям загроз і провокацій", – сказав польський прем’єр у відеозверненні, опублікованому в Twitter.

Він наголосив, що Польща залишається під постійною загрозою провокацій і гібридних атак з боку спецслужб Білорусі та Росії.

"Саме для ескалації напруженості на східному фланзі НАТО до Білорусі були завезені найманці з групи Вагнера. Таких провокацій буде більше, і вони будуть розраховані на те, щоб створити розгубленість в Польщі та інших країнах НАТО, особливо в нашому регіоні, тому завтра я проведу термінову зустріч з президентом Литви Гітанасом Науседою на Сувальському перешийку", – сказав Моравецький.

Сувальський коридор – це регіон, який з'єднує територію балтійських країн з Польщею та рештою країн НАТО, а також відокремлює Калінінградську область Росії і територію Білорусі.