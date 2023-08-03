В Україні викрили масштабну схему торгівлі немовлятами

Правоохоронці викрили масштабну схему переправлення немовлят за кордон під прикриттям сурогатного материнства. Про це повідомила Київська міська прокуратура.

За даними слідства, до складу злочинної організації входило 12 осіб, серед яких 2 співорганізатори та 10 учасників. Організатори схеми – керівники медичних клінік, які надають послуги у сфері репродуктивної медицини у Києві та Харкові. Інші учасники – працівники цих клінік, менеджери, адміністратори та адвокат.

Під прикриттям програми сурогатного материнства за грошову винагороду вони продавали новонародженим дітям іноземним громадянам, які не є сімейними парами у розумінні українського законодавства та проживають у країнах, де заборонено сурогатне материнство.

Підозрювані підшукували на території Харківської області жінок-донорів яйцеклітин та жінок, які через свій вразливий стан чи матеріальні труднощі погоджувалися стати сурогатними матерями для іноземців.

Розмір грошової винагороди, яку отримували учасники схеми, становив від 50 до 70 тисяч євро за новонароджену дитину. З них плата сурогатним матерям складала близько 12 тисяч євро.

Згідно з домовленостями, сурогатна мати після народження дитини надавала дозвіл на переміщення немовляти за кордон і згоду на подальше отримання дитиною громадянства іншої країни.

У разі незгоди сурогатної матері на окремі умови, учасники схеми вдавалися до погроз та залякування. Також жінки отримували значно меншу винагороду за участь у сурогатному материнстві, аніж їм обіцяли учасники злочинної організації.

У рамках слідства було встановлено факти незаконного переміщення за кордон 8 немовлят та запобігли спробі вивезення за кордон ще однієї дитини під час дії військового стану.

У рамках спецоперації за адресами проживання підозрюваних, в офісах та клініках правоохоронці провели понад 40 обшуків.

Було вилучено медичну документацію, копії паспортів громадян України та іноземних держав, доручення на представлення інтересів, інші документи, кошти, ноутбуки, мобільні телефони, чорнові записи та флеш-носії.

Наразі триває систематизація та аналіз вилученої документації. Перевіряють інформацію про близько 40 фактів незаконного переміщення новонароджених дітей з України за кордон.

Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.