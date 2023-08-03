Грузія обмежила постачання американських автомобілів до Росії

Експорт та реекспорт американських автомобілів з Грузії до Росії з 1 серпня обмежений. Про це заявили у Службі доходів Мінфіну Грузії, повідомляє Эхо Кавказа.

У відомстві також кажуть, що експорт та реекспорт до Росії автомобілів, імпортованих з країн Євросоюзу, буде обмежений з 26 вересня, як це передбачено 11-м пакетом санкцій ЄС.

Згідно з пакетом санкцій, затвердженим 23 червня, до Росії заборонено ввозити автомобілі з об'ємом двигуна понад 1900 кубічних сантиметрів (1,9 літра), а також усі електричні та гібридні автомобілі.

Міністр економіки Грузії Леван Давіташвілі раніше висловив сподівання, що реекспорт автомобілів до Росії не припиниться. За його словами, торгівля легковими автомобілями є важливим джерелом прибутку для Грузії.

Влада Грузії заявляє, що повністю дотримується міжнародних санкцій, але уряд не запроваджуватиме двосторонні санкції щодо Росії, оскільки це не на користь країні.

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