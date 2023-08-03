Мінекономіки готує кредитну програму для підтримки великого бізнесу

Міністерство економіки готує нову кредитну програму, яка стосуватиметься великого бізнесу, подібну до чинної "Доступні кредити 5-7-9", але з більшими лімітами.﻿ Про це розповіла перша віцепрем’єрка – міністерка економіки Юлія Свириденко, повідомляє Економічна правда.

За її словами, програма буде доступна, зокрема, для компаній зі сфери енергетики та фокусуватиметься на відновленні критичної інфраструктури, наприклад, портової.

"Вже дивимось на бюджетні можливості та спілкуємося з ринком" , – додає віцепрем’єрка.

Як і в програмі "Доступні кредити 5-7-9", роль держави також полягатиме у компенсуванні відсоткової ставки, але більше деталей нової можливої програми Свириденко не розкрила.

Очільниця Мінекономіки зазначила, що Фокус чинної кредитної програми "5-7-9" повинен залишатися на малому та середньому бізнесі. Зараз програма коригується в залежності від потреб економіки.