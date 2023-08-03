МЗС Польщі запросить посла України після повернення з Києва

Заступник міністра закордонних справ Республіки Польща Аркадіуш Мулярчик заявив, що до МЗС Польщі запросять посла України Василя Зварича після повернення з Києва, повідомляє Польське радіо.

Посадовець розповів, що українського дипломата запросять після того, як він повернеться із зустрічі послів в Україні.

Напередодні, 2 серпня, на зустріч у дипломатичній установі викликали тимчасово повіреного у справах українського посольства.

"Метою є з’ясувати причини тієї напруги, яка сьогодні має місце в польсько-українських стосунках, спричинену не польською стороною. Мета полягає у тому, щоби не вступати в суперечку, тому що від цієї суперечки отримають користь інші, хто зацікавлений в тому, щоби між міністрами Польщі та України була напруга. Ми цього не хочемо. Ми хочемо, щоби наша робота була злагодженою. У нас є спільні інтереси та спільні цілі" , – наголосив Аркадіуш Мулярчик.

Запрошення на розмову тимчасово повіреного у справах українського посольства було відповіддю Варшави на виклик посла Польщі в Україні Бартоша Ціхоцького до МЗС у Києві. На зустрічі йшлося про реакцію української влади на слова керівника президентського Бюро міжнародної політики Польщі Марціна Пшидача, який запропонував Україні "почати виявляти більше вдячності за допомогу, яку Польща надала і надалі надає".