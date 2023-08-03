Китай планує обмежити для дітей час користування смартфонами

Уряд КНР продовжує вводити обмежування на екранний час для підлітків. У 2021 р. КНР обмежила час гри для молоді до 18 років лише 3 годинами на тиждень, зараз пропонується обмежити ще і час користування смартфонами до 2 годин на день, повідомляє Mezha Media.

Управління кіберпростору Китаю запропонувало проєкт правил, згідно з якими підлітки до 18 років мають обмежити час користування смартфоном до двох годин на день. Для дітей від 8 до 15 років обмеження складе одну годину на день, а для тих, хто молодше 8 років – 40 хвилин.

Нові правила також забороняють будь-яке використання смартфонів з 22:00 до 6:00. Усі телефони повинні мати режим легкого доступу, який дозволить батькам обмежувати те, що бачать діти, і дозволяти інтернет-провайдерам показувати контент, який відповідає їхньому віку. Діти віком до 3 років обмежуватимуться піснями та іншими формами аудіо, тоді як діти віком від 12 років зможуть переглядати освітні та новинні матеріали.

Проєкт відкритий для громадського обговорення і не факт, що він буде прийнятий, але це КНР, тож скоріш за все буде. Є і питання щодо реалізації нових обмежень. Поки що незрозуміло, хто буде відповідальний за впровадження дитячого режиму – виробники обладнання чи розробники операційної системи.

Якщо обмеження будуть запроваджені, то китайським розробникам програмного забезпечення, таким як ByteDance (TikTok та його китайський аналог Douyin) та Tencent (WeChat та багато популярних ігор) доведеться адаптувати свої застосунки та їх вміст до нових обмежень.