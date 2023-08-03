Науседа: "Вагнерівці" перебрались під литовський кордон

Президент Литви Гітанас Науседа заявив про присутність найманців групи Вагнера поблизу литовського кордону в Гродненській області Білорусі. Про це він сказав після зустрічі із польським прем'єром Матеушем Моравецьким біля Сувальського коридору 3 серпня, повідомляє Європейська правда.

За словами Науседи, загалом на території Білорусі наразі перебуває близько чотирьох тисяч російських найманців.

"Частина бійців "Вагнера" перебуває впритул до нашого кордону, зайнявши позиції у Гродненській області, а це означає, що таке розташування дуже зручне для здійснення провокацій як на польсько-білоруському, так і на литовсько-білоруському кордонах" , – підкреслив він.

Науседа додав, що у зв’язку із цим вже були вжиті заходи, посилена охорона литовського кордону, підготовлені та оновлені плани прикриття кордону, включаючи підкріплення з боку армії.

Литва уважно стежить за ситуацією і готова протидіяти всім загрозам своїй безпеці, в тому числі і загрозі Вагнера.

"У нас можуть бути різні погляди на наміри бойовиків "Вагнера" в Білорусі, але абсолютно зрозуміло одне: і для Путіна, і для Лукашенка було б занадто великою спокусою не скористатися присутністю бойовиків "Вагнера" в їх безпосередньому сусідстві для можливих провокацій проти країн НАТО" , – наголосив президент Литви.

Науседа додав, що серед можливих кроків розглядають закриття кордону з Білоруссю, однак ця дія має бути скоординована між Польщею, Литвою і Латвією.

Він сказав, що провокації "вагнерівців" будуть розглядати частиною дій Росії.