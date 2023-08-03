Сбербанк РФ, попри санкції, отримав рекордний прибуток

Російський Сбербанк у другому кварталі 2023 року отримав рекордні 380,3 млрд рублів (близько $4,06 млрд) прибутку. Зростання порівняно з першим кварталом склало 6,5%, повідомляє Ліга.Фінанси.

За підсумками першого півріччя 2023 найбільший банк РФ отримав 737,5 млрд рублів (майже $8 млрд) чистого прибутку по МСФЗ. Рентабельність капіталу становила 25,5%.

Збільшення прибутку відбулося на тлі розпуску створених у 2022 році резервів. У Сбербанку зазначили, що на позитивному фінансовому результаті позначився продаж Sberbank Europe AG – австрійської "дочки" банку. Сума угоди не розкривається.