Сбербанк РФ, попри санкції, отримав рекордний прибуток
Російський Сбербанк у другому кварталі 2023 року отримав рекордні 380,3 млрд рублів (близько $4,06 млрд) прибутку. Зростання порівняно з першим кварталом склало 6,5%, повідомляє Ліга.Фінанси.
За підсумками першого півріччя 2023 найбільший банк РФ отримав 737,5 млрд рублів (майже $8 млрд) чистого прибутку по МСФЗ. Рентабельність капіталу становила 25,5%.
Збільшення прибутку відбулося на тлі розпуску створених у 2022 році резервів. У Сбербанку зазначили, що на позитивному фінансовому результаті позначився продаж Sberbank Europe AG – австрійської "дочки" банку. Сума угоди не розкривається.
"Ми зараз розпустили резерв у червні місяці – був створений великий резерв по нашому банку європейському, ми його продали. Минулого року ми втратили в прибутковості на капітал, цього року матимемо такий викид прибутку. Ми його не вважаємо нормальним, тобто це one-off, разовий прибуток", – раніше говорив голова правління банку Герман Греф.