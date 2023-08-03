Кремль зберіг фінансування "ПВК Вагнер" через держконтракти – розслідування

Пов'язані з Євгеном Пригожиним компанії за місяць, що пройшов після військового заколоту, уклали держконтрактів не менш як на 2 мільярди рублів. Фірмам "кухаря Путіна" вдалося не втратити великих замовлень на гарячі обіди для школярів у підмосковних містах, повідомляє Агентство.

Видання проаналізувало дані сайту держзакупівель. Ймовірно, це може свідчити про те, що влада зберегла схему неявного фінансування операцій "ПВК Вагнера" в Африці.

Щоб зрозуміти, чи вдається Пригожину, як і раніше, отримувати держконтракти, видання проаналізувало держзакупівлі, в яких брали участь компанії, які раніше зв'язувалися з Пригожиним (зокрема, в розслідуваннях РБК і партії "Яблуко"). Загалом вивчили держконтракти 17 компаній.

Найбільші підряди за останній місяць фірми Пригожина отримали організацію гарячого харчування школярів у містах Московської області. Адміністрація Митищ заплатить 705 мільйонів рублів компанії "Соціальне харчування "Центр", адміністрація Красногорська - 935 мільйонів рублів компанії "Продфудсервіс". Це свідчить про те, що групі компаній "кухарі Путіна" вдалося зберегти двох великих держзамовників у Підмосков'ї.

Продовжив співпрацювати з фірмами Пригожина та дитячий табір "Артек" – за харчування дітей у 2023 році він заплатить 260 мільйонів рублів "Комбінату дошкільного харчування".

Серед інших держзамовників послуг харчування у компаній голови "ЧВК Вагнера" після заколоту виявились також кілька лікарень Москви та Московської області. Контракти укладалися також із фірмами "Руссоцкапітал" та "АВК".

Усі проаналізовані контракти укладено з цивільними держустановами. З інформацією про держконтракти на харчування військових на сайті держзакупівель ознайомитись неможливо, оскільки вони засекречені. Про те, що структури Пригожина постачають військовим харчуванням, раніше говорив сам засновник "ЧВК Вагнера", а також Володимир Путін.

Видання RTVI через перші 2 тижні після заколоту повідомляло, що пов'язані з Пригожиним компанії уклали держконтрактів на 1 мільярд рублів.

Продовження роботи держзамовників із компаніями, пов'язаними з Пригожиним, може свідчити про те, що держава зберегла схему фінансування операцій «ЧВК Вагнер» в Африці через держконтракти. Те, що така схема існує, визнавав сам Пригожин у листі до Шойга, опублікованого його прес-службою 10 червня.

Як писав засновник "ЧВК", проросійські проекти в Африці, Сирії та інших арабських країнах фінансуються через держконтракти для групи компаній, якою керує Конкорд. З 2006 року через них пройшло 147 млрд. рублів, запевняв бізнесмен.

Після заколоту Володимир Путін визнав, що влада фінансувала ПВК у тому числі через держконтракти на харчування військових. Таким чином ПВК заробило лише за один рік близько 80 мільярдів рублів, говорив Путін.