Румунія стежить за кордоном після атаки РФ за 15 км від території НАТО

Міністерство національної оборони Румунії заявило, що здійснює постійний моніторинг кордонів НАТО після російських атак на об’єкти України поблизу румунської території, повідомляє Європейська правда.

Водночас у румунському Міноборони зазначили, що "не було виявлено жодної прямої військової загрози території або територіальним водам Румунії".

"Міністерство національної оборони рішуче засуджує збройну агресію Російської Федерації проти України та продовження невиправданих і незаконних нападів на райони, де проживає цивільне населення, та елементи критичної інфраструктури України", – підкреслили у відомстві.

У міністерстві додали, що "застосовують заходи підвищеної пильності, встановлені відповідно до національних і союзницьких планів, здійснюють постійний моніторинг національної території, моря і повітряного простору, та співпрацюють зі структурами НАТО для посилення оборони на всьому східному фланзі та стримування будь-якої агресії проти союзної території".

Росія атакувала в середу вранці порт Ізмаїл на Дунаї, за 15 кілометрів від румунського міста Тулча.