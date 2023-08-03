Бійці "Гвардії наступу" вже воюють на півдні та сході – Нацгвардія

Військові "Гвардії наступу" вже виконують завдання на фронті, тобто вступили в бій з військами РФ.﻿ Про це заявив виконувач обов’язків директора Департаменту планування застосування Головного управління Нацгвардії Микола Уршалович, повідомляє Укрінформ.

"Зараз у складі батальйонів, деяких екіпажів військові "Гвардії наступу" вже виконують завдання, тобто вступили в бій", - наголосив полковник.

Він зазначив, що підрозділи Національної гвардії "Буревій", "Рубіж" наразі ведуть оборонні дії на східних рубежах, а підрозділи бригад "Спарта", "Кара-Даг", "Червона калина" вже успішно беруть участь в наступальних діях Сил оборони на південному напрямку.