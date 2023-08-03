Війна коштує Україні близько 2 трильйонів гривень на рік – Шмигаль

Підтримка Збройних сил України та протистояння Росії у розв'язаній нею війні обходиться нашій державі у близько 2 трильйони гривень. Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав на конференції послів України, повідомляє Укрінформ.

"Фактично підтримка Збройних сил та війна коштує Україні близько 2 трильйонів гривень. Це більше, ніж дохідна частина бюджету мирного часу" , - зазначив Шмигаль.

За його словами, у мирний час дохідна частина бюджету України становила 1,3 трильйона гривень. Нині держава тримається завдяки фінансовій підтримці партнерів, а також за рахунок грантів і кредитів.

"Ми втратили близько 30% нашої економіки та підприємств. Ми втратили 3,5 млн робочих місць. У перший рік війни втратили 29, 5% нашого ВВП. Це менше, ніж очікувалося. Бізнес адаптувався і продовжує адаптовуватися. Цього року ми очікуємо навіть незначного зростання порівняно з минулим роком" , - додав глава уряду.