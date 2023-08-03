Данилов: СБУ брала участь в обох атаках на Кримський міст

Секретар РНБО Олексій Данилов підтвердив причетність Служби безпеки України до вибухів Кримського мосту. Про це він розповів у ефірі телемарафону, повідомляє Дзеркало тижня.

"Наші військові ставлять під сумнів недоторканність багатьох об'єктів, які в Росії вважалися захищеними на 100%. Це і Кримський міст, про який говорили безпосередньо представники Служби безпеки, які брали участь у першому і другому випадку" , - зазначив Данилов.

Нагадаємо, 17 липня близько четвертої ранку впав проліт Кримського мосту. Російські ЗМІ повідомляли, що мостом зупинили рух транспорту. За словами "голови" Криму Сергія Аксьонова, там "відбулася надзвичайна подія в районі 145 опори". На місці події працюють правоохоронці РФ. Попередньо повідомляється про загибель двох людей та ще одного постраждалого.

Також попередній підрив Кримського мосту стався 8 жовтня 2022 року. Тоді на мосту було підірвано вантажівку з вибухівкою. У відповідь на цю диверсію росіяни розпочали масований обстріл української енергетичної інфраструктури.