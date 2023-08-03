Трансгендер - "спікер ЗСУ": Маляр пояснила нове призначення

Трансгендерна жінка з США Сара Ештон-Сірілло з березня 2022 служить у ТРО ЗСУ молодшим сержантом, є бойовим медиком та наразі інформує англомовну аудиторію про хід війни з Росією﻿. Про це, з посиланням на заступницю міністра оборони України Ганну Маляр, повідомляє Ділова столиця.

"Сара інформує англомовну аудиторію – обʼєктивно висвітлює події російсько-української війни, розвінчує російські фейки та пропаганду. У Сари велика американська аудиторія. З 25 червня по 23 липня охоплення аудиторії Сари лише у Твіттері склало 28,3 млн. користувачів" , – повідомила Маляр.

Зазначимо, що відповідний інформаційний проєкт та призначення Сари голова пресцентру Сил оборони Олексій Дмитрашківський анонсував ще 24 червня.