Трансгендер - "спікер ЗСУ": Маляр пояснила нове призначення
Трансгендерна жінка з США Сара Ештон-Сірілло з березня 2022 служить у ТРО ЗСУ молодшим сержантом, є бойовим медиком та наразі інформує англомовну аудиторію про хід війни з Росією. Про це, з посиланням на заступницю міністра оборони України Ганну Маляр, повідомляє Ділова столиця.
"Сара інформує англомовну аудиторію – обʼєктивно висвітлює події російсько-української війни, розвінчує російські фейки та пропаганду. У Сари велика американська аудиторія. З 25 червня по 23 липня охоплення аудиторії Сари лише у Твіттері склало 28,3 млн. користувачів", – повідомила Маляр.
Зазначимо, що відповідний інформаційний проєкт та призначення Сари голова пресцентру Сил оборони Олексій Дмитрашківський анонсував ще 24 червня.
"Мета даного проєкту – доносити до громадян США та Європи правдиву оперативну інформацію про події в Україні, про хід бойових дій. Аби російським пропагандистам не дати жодного шансу спотворювати інформацію", – написав тоді він.