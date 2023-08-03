В Британии обновили "национальный реестр рисков": что вошло в список угроз

Штучний інтелект, атаки безпілотників на об'єкти критичної інфраструктури та перспектива майбутніх перебоїв у постачанні енергоресурсів через ворожу політику російського режиму є одними з основних загроз для Великої Британії, визначених в урядовій оцінці ризиків. Про це, з посиланням на FT, повідомляє Дзеркало тижня.

Ці вразливості були серед 89 загроз, перелічених в опублікованому урядом Британії в четвер, 2 серпня, оновленому національному реєстрі ризиків.

Одним із ризиків, що вперше з'явився у реєстрі, стала загроза, яку Росія створила для поставок газу в Західну Європу після того, як Кремль спровокував енергетичну кризу через повномасштабне вторгнення в Україну минулого року.

Іншим ризиком, який раніше не згадувався, була вразливість підводних телекомунікаційних кабелів і шкода, яку може завдати атака на них, хоча військове керівництво Британії публічно попереджало про цю небезпеку в минулому.

Розсекречення" інформації про ці ризики є наслідком ширшого руху уряду до прозорості, в тому числі більш відкритого підходу до розкриття розвідувальних даних про кібератаки, з метою посилення стійкості Великої Британії.

"Це найповніша оцінка ризиків, яку ми коли-небудь публікували, щоб уряд і наші партнери могли розробити надійні плани і бути готовими до всього" , - сказав віцепрем'єр-міністр Британії Олівер Дауден.

У реєстрі ризиків штучний інтелект вперше визначено як окрему "хронічну загрозу". Він може спричинити збільшення шкідливої дезінформації, а також "при неналежному поводженні знизити економічну конкурентоспроможність".

Зміна клімату, стійкість до протимікробних препаратів і серйозна організована злочинність були визначені як інші хронічні загрози.

Гострі загрози були об'єднані у дев'ять груп: тероризм; кіберзагрози; державні загрози; географічні і дипломатичні; аварії і системні збої; природні і екологічні небезпеки; здоров'я людей, тварин і рослин; суспільні; конфлікти і стабільність.

Реєстр окреслив найгірший сценарій розвитку подій і розрахував оцінку впливу та ймовірності для кожного ризику.

Найсерйозніші загрози були визначені як такі, що мають "катастрофічний" вплив. До них відноситься потенційна майбутня пандемія, якій присвоєно оцінку «дуже малоймовірна» — 5-25 відсотків.

Інші "катастрофічні" події, такі як широкомасштабні хімічні, біологічні, радіологічні та ядерні атаки, а також збій у передачі електроенергії у Великій Британії, отримали "віддалену" ймовірність 1-5%.

Цивільна ядерна аварія і витік радіації з ядерного об'єкта за кордоном були рештою ризиків, які розглядалися як такі, що мають "катастрофічний" вплив. Однак їм було присвоєно рейтинг ймовірності менше 0,2 відсотка.

"Помірні" загрози включали терористичні атаки в громадських місцях, технологічні збої в критично важливій фінансовій інфраструктурі Великої Британії і напад на союзника, який потребує міжнародної допомоги. Усі ці ризики мали вищу ймовірність, ніж 25 відсотків.

З іншого боку, зловмисна атака безпілотника на транспорт або "критичні операції" також була оцінена як загроза "помірного" впливу, але з ймовірністю лише від 0,2 до 1 відсотка.

"Значні" ризики, оцінені у межах ширшої категорії "звичайних атак на інфраструктуру", включали перебої з постачанням російського газу до Європи і повну втрату трансатлантичних телекомунікаційних кабелів. Ймовірність цих подій оцінюється від 5 до 25 відсотків.