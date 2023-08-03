ЗСУ знищили 6 складів окупантів на Таврійському напрямку – командувач
Сили оборони України за минулу добу виконали за добу 1436 вогневих завдань, знищили 22 одиниці техніки противника та 6 складів з боєприпасами.
Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.
Зокрема, ЗСУ знищили 1 танк, 9 бойових броньованих машин (ББМ), 4 одиниці артилерійських систем та мінометів, 1 станковий гранатомет, 3 безпілотники та 4 одиниці автомобільної техніки.