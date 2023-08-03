Арахамія вказав на претендентів на виліт із фракції "Слуга народу"

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що є ще кілька претендентів на виключення з фракції, якщо вони не голосуватимуть за важливі закони та пропускатимуть засідання Верховної Ради. Про це Арахамія заявив в інтерв'ю "РБК-Україна".

"Їх кілька (кандидатів на виключення з фракції – редю), ми беремо їх у роботу, даємо останній шанс, показуємо їм результати важливих голосувань. Наприклад, з релігійних питань ми завжди маємо вільне голосування, з таких питань, як Стамбульська конвенція, – теж "А коли є міжнародні зобов'язання, взяті державою, я не бачу коридору для плюралізму думок, ці рішення треба просто виконувати, як обіцяли" , - сказав Арахамія.

Він підтвердив, що якщо ці народні депутати не проголосують за ключові закони, чи витягнуть картку, чи не прийдуть на засідання ВРУ, їх виключать із фракції.

Також голова фракції повідомив, що за весь час каденції з фракції виключили або пішли самі 17 осіб.