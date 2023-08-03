"Зерновий коридор": Україна хоче застрахувати судна
Україна застрахувала всі торгові судна, які здійснюють експорт та імпорт товарів через дунайські порти, та розглядає можливість страхування суден, які йтимуть "зерновим коридором". Про це заявив прем‘єр-міністр Денис Шмигаль на конференції послів України, повідомляє Укрінформ.
"Україна застрахувала всі торгові судна, які здійснюють експорт та імпорт товарів через дунайські порти. Зараз ми на уряді обговорюємо і, переконаний, ухвалимо рішення про страхування суден і відповідних компаній, які йтимуть по "зерновому коридору", - сказав Шмигаль.
За його словами, ризики стосовно Чорного моря очевидні.
"Це спрацює один раз. Ми розуміємо, що у випадку якщо росіяни затоплять або підірвуть будь-яке торгове судно, це колосально ускладнить нашу роботу з партнерами щодо зернового коридору. Тому, звичайно, потрібна підтримка партнерів, щоб цього не сталося. Але зі свого боку ми такі ризики страхуємо за рахунок нашого бюджету", - додав прем’єр.