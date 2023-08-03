Путіну можуть видати ще один ордер – за злочини "Вагнера"

Голова Міжнародного кримінального суду Петро Гофманський попередив, що російському президенту Володимиру Путіну можуть видати ще один ордер – за військові злочини, скоєні ПВК "Вагнера" в Україні. У коментарі "Голосу Америки" він зазначив, що це рішення залежить насамперед від дій прокурора МКС.

"Він може запросити ордер на арешт у досудових суддів МКС, які вирішать, чи є підстави для видачі майбутніх ордерів на арешт. Але безумовно прокурор чітко заявив, що він активно займається новими розслідуваннями в Україні, як і в інших країнах і ми очікуємо, що буде більше дій із цього приводу” , – каже Гофманський.

Але він зазначає, що статус групи ПВК "Вагнера" у Росії з погляду закону ще залишається невизначеним.

Але сам Путін нещодавно надав один із доказів того, що влада РФ співпрацювала з найманцями, розповівши, що Москва фінансувала їх з травня 2022-го по травень 2023-го року. Експерти вважають, що ця заява може полегшити роботу міжнародних судів.