ЄС розширив заборону на експорт зброї та боєприпасів до Білорусі

Рада ЄС у четвер, 3 серпня, ухвалила санкції проти Білорусі, які запроваджуються за її підтримку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, повідомляє Європейська правда.

Згідно з ухваленими заходами, буде розширена заборона на експорт до Білорусі низки критичних товарів і технологій, які сприяють зміцненню військового і технологічного потенціалу Білорусі.

Також запроваджена додаткова заборона на експорт вогнепальної зброї та боєприпасів, а також товарів і технологій, які можуть використовуватися в авіації та космічній галузі.

Рішення Ради ЄС приводить санкції проти Білорусі у відповідність до санкційного режиму проти Росії.

Нагадаємо, посли ЄС погодили﻿ запровадження нових санкцій проти Білорусі за її причетність до російської загарбницької війни наприкінці липня.