Жеваго отримав підозру за хабар голові та суддям Верховного суду

НАБУ і САП повідомили про підозру власнику групи «Фінанси та Кредит» Костянтину Жеваго у справі про надання неправомірної вигоди Голові та суддям Верховного Суду, повідомляє Новое время.

Про це йдеться в повідомленні відомства.

Оскільки підозрюваний на момент скоєння злочину і до теперішнього часу перебуває у Франції, про підозру йому повідомили в рамках міжнародної правової допомоги.

За даними слідства, 2002 року підозрюваний придбав 40,19% акцій гірничо-збагачувального комбінату (далі - ГЗК) у чотирьох компаній.

18 років потому колишні акціонери звернулися до господарського суду з позовом, щоб визнати договір купівлі-продажу цінних паперів недійсним і повернути собі акції ГЗК. Однак суд відмовив у задоволенні вимог.

У 2022 році апеляційний суд скасував рішення першої інстанції та визнав недійсним договір купівлі-продажу цінних паперів.

За даними НАБУ і САП, на початку березня 2023 року підозрюваний вступив у змову з адвокатом одного зі столичних адвокатських об'єднань, який мав зв’язки із суддями Верховного Суду.

Протягом березня-квітня 2023 року він передав адвокату $2,7 млн ($1,8 млн — суддям Верховного Суду, решту — як «оплата» посередницьких послуг).

Зрештою Верховний Суд у квітні 2023 року ухвалив рішення на користь бізнесмена. Під час слідчих дій НАБУ і САП задокументували передачу та отримання двома траншами $1,8 млн.

Під час отримання другого траншу в $450 тис. 15 травня 2023 року Голову ВС і адвоката спіймали «на гарячому».

28 грудня Костянтина Жеваго затримали на гірськолижному курорті Куршевель у Франції. У ДБР повідомили, що готували затримання у співпраці з Офісом генпрокурора у справі про розтрату 113 млн доларів банку Фінанси та Кредит, акціонером якого є бізнесмен. На його майно накладено арешт.

Із жовтня 2019 року Жеваго оголошено у всеукраїнський розшук, а з липня 2021 року — у міжнародний.

У 2018 році Фонд гарантування вкладів повідомляв, що перед банкрутством банку Жеваго з нього незаконно вивели майже 5 млрд гривень.