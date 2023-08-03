У Німеччині не бачать термінової потреби у наданні ЗСУ ракет Taurus

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус стверджує, що у затвердженні рішення щодо надання Україні далекобійних ракет Taurus немає "термінової потреби", повідомляє Ділова столиця.

Про це він сказав, відвідуючи німецьку гірничо-піхотну бригаду в Баварії із посиланням на Tagesschau.

За словами журналістів, Пісторіус висловився проти постачання Україні Taurus, сказавши, що "побоювання очевидні".

Німецький міністр послався на "спеціальну дальність" системи озброєння 500 км.

Також він наголосив, що США не поставили Україні жодних крилатих ракет, і коли справа дійшла до військової допомоги, Німеччина була "лідером в області протиповітряної оборони, навчання та інженерної бронетехніки".

"Це наш пріоритет номер один, наша основна компетенція" , – сказав Пісторіус, зазначивши, що тому він не бачить "невідкладної потреби" у рішенні щодо ракет Taurus.

Як повiдомлялось, 14 липня канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що постачання озброєння в Україну від його країни з початку повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році та до 2027 року досягне обсягів на загальну суму близько 17 мільярдів євро.