ЄС закликає G20 чинити тиск на Росію для відновлення "зернової угоди"

Європейський союз закликав країни "Великої двадцятки" чинити тиск на Росію, щоб змусити її повернутися до "зернової угоди", повідомляє РБК-Україна.

Про це йдеться у листі глави дипломатії ЄС Жозепа Борреля, повідомляє le Monde.

У цьому листі, датованому 31 липня і направленому міністрам закордонних справ G20, Жозеп Боррель вважає, що російський сільськогосподарський сектор є "головним бенефіціаром" виходу з цієї угоди, укладеної за посередництва ООН, яку Москва відмовилася продовжувати в середині липня, що одразу ж викликало зростання цін на зерно на ринках.

"Я хотів би попросити вашої підтримки в тому, щоб закликати Росію відновити переговори і утриматися від нанесення ударів по сільськогосподарській інфраструктурі України" , - заявив Боррель своїм колегам по G20.

На думку Борреля, Росію можна переконати повернутися до "зернової угоди", якщо міжнародне співтовариство виступить із чіткою та єдиною позицією.

Вихід Росії із "зернової угоди"

Росія оголосила про свій вихід із "зернової угоди" через нібито невиконання її вимог. При цьому російські окупанти почали обстрілювати Одесу, атакуючи порт та портову інфраструктуру.

Президент України Володимир Зеленський запропонував Туреччині та ООН продовжити "зернову ініціативу" у тристоронньому форматі.

Пізніше диктатора Путін спробував підкупити Африку та пообіцяв деяким країнам безплатне зерно.