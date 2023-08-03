В МВС розповіли, скільки виявили військових злочинців та колаборантів

Станом на четвер, 3 серпня, ідентифіковано майже 198 тисяч російських військовослужбовців та більше 3200 колаборантів та зрадників України, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ.

Так, до інформаційної підсистеми "Воєнний злочинець" внесені відомості про 232 131 особу, з яких:

197 857 військовослужбовців російських окупаційних військ;

3 522 представника незаконних збройних формувань та приватних військових компаній;

3 267 колаборантів та зрадників України;

401 представник військово-політичного керівництва країни-агресора.

Міжвідомча інформаційна підсистема об'єднує відомості про воєнних злочинців, виявлених під час російської військової агресії.

Доступ до підсистеми для наповнення та обміну інформацією мають також СБУ, ГУР, СЗР, Генштаб ЗСУ, ДБР, Офіс Генпрокурора, ДПСУ, ДПтС України, НАБУ, БЕБ.

За військових злочинцями стежать не тільки наші правоохоронці, але й Європол.