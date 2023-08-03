Сирський: Ворог постійно тисне на двох напрямках, ЗСУ зривають його плани

Командувач Сухопутних військ Олександр Сирський розглянув із командирами питання адекватного реагування на наступ противника на Лиманському і Купʼянському напрямках фронту, повідомляє Українська правда.

Про це заявив генерал-полковник Олександр Сирський, якого цитує Military Media Center.

Сирський зазначає, що спільно з командирами розглянув питання адекватного реагування на наступальні дії противника на Лиманському і Купʼянському напрямках та підвищення ефективності вогневого ураження ворога, боротьби з дронами різних типів, забезпечення дій Сил оборони.

"В умовах продовження активних наступальних дій противника на Купʼянському та Лиманському напрямках, наші війська щоденно зривають його плани щодо прориву нашої оборони, завдають суттєвих втрат в особовому складі і техніці, зменшують наступальний потенціал ворожих військ.

На Бахмутському напрямку продовжуємо проводити наступальні дії, крок за кроком, в умовах сильного супротиву ворога наші бійці звільняють територію, наближаючи Перемогу".