ОДА: Окупанти з важкої артилерії двічі обстріляли Нікополь
Окупаційні війська 3 серпня з важкої артилерії двічі обстріляли Нікополь і поцілили по мережах одного з комунальних підприємств, повідомляє Українська правда.
Про це говорить повідомлення голови Дніпропетровської ОДА Сергія Лисака.
"Двічі окупанти вгатили по Нікополю. Застосували важку артилерію. Поцілили по мережах одного з комунальних підприємств".
Лисак повідомив, що місцеві жителі не постраждали.
Передісторія:
- Через ракетний удар росіян по Кривому Рогу Дніпропетровщини 31 липня загинуло 6 людей, серед яких дитина, також 75 людей поранено.