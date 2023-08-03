ОДА: Окупанти з важкої артилерії двічі обстріляли Нікополь

ОДА: Окупанти з важкої артилерії двічі обстріляли Нікополь
Фото: nikopol.nikopolnews.net

Окупаційні війська 3 серпня з важкої артилерії двічі обстріляли Нікополь і поцілили по мережах одного з комунальних підприємств, повідомляє Українська правда.

Про це говорить повідомлення голови Дніпропетровської ОДА Сергія Лисака.

"Двічі окупанти вгатили по Нікополю. Застосували важку артилерію. Поцілили по мережах одного з комунальних підприємств".

Лисак повідомив, що місцеві жителі не постраждали.

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