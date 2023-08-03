СБУ: Колишній командир Нацгвардії працював на російське ГРУ

Колишній командир взводу одного з центрів підготовки підрозділів Національної гвардії працював на Головне розвідувальне управління (ГРУ) Генерального штабу ЗС РФ. Його було засуджено до 12 років позбавлення волі, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Колишній командир взводу НГУ був завербований кадровим співробітником 316-го розвідцентру ГРУ РФ, який представлявся Сергієм Пріваловим. Тоді зраднику було обрано псевдонім "Річард" та визначено ключові завдання розвідувально-підривної діяльності проти України.

Агент збирав інформацію про іноземну військову допомогу підрозділам Нацгвардії, зокрема щодо бойової підготовки українських воїнів.

Військова контррозвідка СБУ поетапно задокументувала злочинні дії агента і затримала його на спробі переправлення таємної інформації російському куратору.

Суд визнав зрадника винним за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада) і призначив 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Як повідомлялось, військова контррозвідка Служби безпеки України (СБУ) під час спецоперації в Херсонській області затримала українську військовослужбовицю за підозрою в державній зраді й співпраці з російською розвідкою.